Palermo, Gds: “Magie a Parma, stoccata al Pisa. Brunori trova gol e sorriso. Ora…”

Volente o nolente, fortune ed obiettivi del Palermo sono strettamente correlati alle sue prestazioni. Anzi, più precisamente, ai suoi gol. Matteo Brunori ha incontrato qualche difficoltà, legato al momento della squadra e ad una personale evoluzione tattica nell'interpretazione del ruolo, nella prima parte di stagione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come non sia certo un caso che con il ritorno al gol del suo bomber, la compagine di Corini sia tornata a fare punti pesanti dopo un perdurante e preoccupante frangente di crisi. Tre gol in due match, contro Parma e Pisa, quattro punti in cascina per il Palermo. Bottino che poteva essere ancora più ricco se, in una sciagurata gestione dei minuti di recupero, la squadra rosanero non avesse dilapidato un doppio vantaggio al Tardini contro la squadra di Pecchia. Proprio in Emilia. Brunori aveva davvero incantato esteti e cultori della materia calcio, confezionando due perle balistiche di rara bellezza. Al barbera contro il Pisa, il capitano rosanero si è ripetuto, con la zampata ferale, da centravanti di razza, su assist perfetto di Insigne che ha sancito il raddoppio del Palermo sui toscani. Sette gol realizzati fin qui, terzo nella classifica dei bomber del torneo cadetto. Al momento comandano Coda e Casiraghi con due reti in più all'attivo, Brunori è in compagnia di altri attaccanti di livello sul podio attuale dei goleador in Serie B come Mendes dell’Ascoli e Benedyczak del Parma. Tanto lavoro sporco, da terminale di manovra funzionale alle esigenze della squadra, non più predatore in the box ma volano nello sviluppo di tutte le trame offensive. Brunori stana i centrali avversari, viene incontro, gioca di sponda e fa salire la squadra, legando il gioco ed imbucando per tagli di attaccanti esterni ed inserimenti dei centrocampisti. Il bomber italoibrasiliano, come dimostrato anche sabato scorso, trova anche tempo e modo di attaccare profondità e porta avversaria, facendo calere nei sedici metri le sue ormai note doti di finalizzatore. Tre gol in due gare ed il sorriso ritrovato, Brunori non vuole fermarsi ed il Palermo conta sui gol del suo capitano per coltivare sogni ambiziosi e centrare grandi traguardi al termine della stagione.