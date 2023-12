Palermo-Pisa 2-0: avvio nerazzurro, poi Insigne sblocca i rosa. Bis di Brunori

PRIMO TEMPO - Appuntamento con la vittoria. Dopo il rocambolesco pari di Parma, e lo score sconfortante di appena sei punti in otto gare, la compagine rosanero cerca spasmodicamente il ritorno al successo che manca dallo scorso otto novembre. In quell'occasione Brunori e compagni si imposero di misura contro il Brescia, oggi proveranno a ripetersi contro il Pisa di Aquilani, nell'auspicio di cogliere tre punti salvifici ed utili ad uscire dal tunnel della crisi. Corini opta per un 4-3-3 intriso di novità nell'undici iniziale: Pigliacelli tra i pali, Graves e Lund esterni bassi con Lucioni e Marconi tandem di centrali difensivi. Gomes, Segre e Coulibaly a comporre una linea mediana dinamica e muscolare, Di Francesco ed Insigne aculei di un tridente che ha in Brunori il suo terminale offensivo. Toscani rimaneggiati e reduci dal ko del Ceravolo contro il Catanzaro, anch'essi in cerca di rilancio dopo un periodo non certo brillante. Nerazzurri manovrieri e protagonisti di un avvio di buona personalità, Esteves si incunea senza opposizione sulla trequarti e calcia di interno destro chiamando alla parata in tuffo Pigliacelli. Palermo contratto e Pisa brillante nei primi dieci minuti di gioco: pallino del gioco in mano alla compagine di Aquilani: Veloso calcia un corner tagliatissimo e per poco non beffa Pigliacelli. Rosanero in balia del pressing alto toscano, che non riescono ad uscire dal primo possesso e perdono palloni sanguinosi sulla propria trequarti. Marin impegna Pigliacelli dopo una percussione in area sul fronte mancino, poi, quasi inerzialmente arriva il vantaggio ospite. Corner di Veloso, la battuta al volo di Valoti diventa assist per Marin che batte indisturbato Pigliacelli con un'incornata chirurgica sul secondo palo. Il check al Var certifica una millimetrica posizione di offside del numero otto nerazzurro. Si rimane sullo zero a zero. Primo squillo rosa al minuto venticinque: Di Francesco sterza dentro al campo e scaglia un insidioso tirocross col destro che lambisce il palo. Palermo che passa grazie ad un pressing insistito e caparbio di Graves, due tackle vinti e altro contrasto vincente di Coulibaly, Gomes imbuca per Insigne che batte di giustezza Nicolas. Neanche il tempo di gioire che il Pisa sfiora il pari: Barbieri in spaccata sul secondo palo trova la respinta sulla linea di Pigliacelli. Il gol sblocca psicologicamente i rosa: Di Francesco ci prova col mancino dal limite, sfera di poco alta sulla traversa. Insigne si accende e premia l'attacco alla profondità di Brunori, controllo , sterzata e destro sul primo palo, para a terra Nicolas. Ancora un'iniziativa interessante sulla corsia di sinistra, Di Francesco invita Lund al cross dal fondo, Nicolas sfiora ma nessun rosanero arriva puntuale al tap-in nell'area piccola. Palermo che prende in mano il match: Lund trova Brunori sul secondo palo con un preciso cross, battuta al volo del nove smorzata dalla difesa ospite tra le braccia di Nicolas. Raddoppio rosa con Brunori, splendidamente servito da Insigne, che brucia sul tempo il diretto marcatore nel cuore dell'area e batte Nicolas di prima intenzione con l'interno destro. Primo tempo dai due volti, il Palermo soffre poi si sblocca dopo il gol di Insigne e chiude in crescendo, raddoppiando meritatamente con il suo capitano.