Palermo, Gds: “Gioco nullo, basta tiritera su avversari. Cure Corini e confronti…”

L'ennesima prova incolore del Palermo al Liberati di Terni è oggetto di una profonda disamina pubblicata sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. I quindici giorni di autoanalisi, confronti, patti di ferro e propositi di rivalsa non sono stati fedelmente trasposti in una vera e tangibile reazione sul rettangolo verde dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Solo un pari contro la formazione di Breda, relegata in fondo alla classifica e che aveva già perso per ben quattro volte tra le mura amiche. Qualche timido segnale nel primo tempo col vantaggio firmato Lucioni e la traversa di Brunori, poi ci ha dovuto pensare Pigliacelli a tenere in piedi un Palermo lacunoso in entrambe le fasi di gioco e sparito dal campo nel secondo tempo. Doveva essere il match della riscossa - scrive il noto quotidiano regionale - invece è andato in onda il solito film, noioso e privo di trama, una costante da quando il Palermo si è infilato dal tunnel della crisi dal quale non riesce a venire fuori. Da prendere solo il punto conquistato, poi al Liberati il Palermo ha recitato a soggetto. Gol estemporaneo da palla inattiva, gioco nullo o quasi, incapacità di venire a capo di una squadra che è pur sempre ultima in classifica. La solito tiritera sugli avversari lascia il tempo che trova. Quelli ci sono sempre. Il Palermo ha dimostrato sul campo di non essere certamente guarito dopo la sosta. Segno che le medicine usate da Corini ed i famosi faccia a faccia non sono bastanti ad invertire il trend.