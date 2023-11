Palermo, Gds: “Rosa di Corini malata, nulla di nuovo a Terni. Pari e contestazione”

Palermo che resta convalescente, anzi decisamente malato. L'articolo pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza lucidamente la prestazione degli uomini di Corini al Liberati di Terni, dove è arrivato un punto contro la compagine di Breda al culmine dell'ennesima prova deludente. Non è batata la zuccata vincente di Lucioni che ha sbloccato il match, la Ternana l'ha meritatamente rimessa in piedi con l'acuto di Casasola dopo aver impegnato severamente Pigliacelli in varie circostanze. La traversa colpita da Brunori che poteva valere il raddoppio, l'espulsione di Corrado che negli ultimi venti minuti poteva mettere la strada in discesa ai rosanero. Questi gli altri episodi degni di menzione di una partita dai contenuti tecnici oggettivamente modesti, meglio interpretata dalla Ternana a caccia di preziosi punti salvezza. Dopo i propositi di rivalsa palesati durante la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, quella del Liberati doveva essere per il Palermo la gara della riscossa. Nulla di nuovo, purtroppo, sotto il sole. Solite criticità, cronici difetti e lacune vistose in entrambe le fasi di gioco. Basti sottolineare che il migliore tra i rosa è stato Pigliacelli e che dopo il rosso a Corrado, in superiorità numerica pet venti minuti, il Palermo non ha mai calciato una volta con pericolosità verso la porta di Iannarilli. Il noto quotidiano regionale sottolinea come sia finita con una nuova contestazione dei mille tifosi rosanero accorsi in Umbria e che i cinque punti nelle ultime sei gare non autorizzino certo chissà quali ambizioni di vertice. Non può certo essere una consolazione il fatto di aver giocato alla pari con una Ternana relegata in fondo alla classifica, il pari rispecchia fedelmente quanto mostrato in campo dalle due formazioni.