Palermo, GdS: “Festival al Renzo Barbera e Bari asfaltato”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea la serata trionfale del Renzo Barbera, dove si è visto un Palermo armonioso, bello e dominante. Resta sempre meno di quel Bari che sfiorava la Serie A l'anno scorso. C'è da dire che la squadra di Viale del Fante, ha innalzato il tasso tecnico e della personalità anche per merito dei due nuovi acquisti (Ranocchia e Diakitè) ma c'è da tenere in considerazione il fatto che è stato asfaltato un avversario come quello pugliese, in crisi nera e privo di diversi elementi fondamentali in seno alla rosa guidata da Marino. Sibilli e Benali su tutti. Si può dire che si è visto il miglior Palermo del biennio contro il peggior Bari del biennio. Paragone che tiene visto il rientro in Serie B, di entrambe, l'anno scorso. La formazione del nativo di Marsala si è dimostrata timorosa, imprecisa e troppo slegata. Neanche giocatori come Menez, Kallon o Dorval sono riusciti ad incidere nella giornata di ieri. Rientro in Sicilia negativo per l'ex Puscas. Ranocchia da trequartista aggiunto ha migliorato senza dubbio le giocate offensive del Palermo, aggiungendogli estro e qualità. Una vittoria quasi sciolta quella dei rosanero, che possono volare e sognare a -2 dal secondo posto. Un successo che certifica la bontà del lavoro di Eugenio Corini, in termini di crescita e proposta, oltre che di un mercato ben fatto e pensato. Resta da attendere avversari più quotati e non un Bari, tra l'altro reduce da un ko horror contro la Reggiana. Il Palermo mette in fila il terzo risultato utile e aspetta il suo Chaka Traore per continuare a sognare un posto al sole a fine anno, che permetta il tanto agognato ritorno in Serie A.