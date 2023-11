Palermo, Gds: “Fantasmi del passato! Rosa spesso in svantaggio, ma la rimonta…”

Vento di crisi e spettri del passato che si riaffacciano pericolosamente sul percorso del Palermo di Corini. L'ultima sosta di campionato ha restituito un Palermo involuto ed irriconoscibile rispetto alla squadra compatta, concreta e cinica della prima parte di stagione. Un punto in tre gare contro Spezia, Lecco e Sampdoria, l'incapacità di imporre il proprio gioco ed un costante affanno in tre match in cui i rosanero sono stati per larghi tratti in balia dell'avversario. Una brusca frenata che ha rallentato di netto l'andatura della compagine di Corini che ha perso posizioni in classifica, punti preziosi e contatto dalla capolista Parma. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si focalizza in particolare su un dato: la difficoltà della squadra rosanero a ribaltare situazioni di svantaggio e la sistematicità con cui Lucioni e compagni vanno sotto nel punteggio. Una tendenza che era quasi diventata una sindrome nella scorsa stagione, in cui la formazione di Corini è andata in svantaggio in ben diciassette gare sulle trentotto disputate, riuscendo a ribaltare il risultato appena in una occasione: al Barbera contro il Modena. Poi cinque pareggi e ben undici sconfitte. L'avvio del torneo cadetto 2023-2024 pareva indicare un andazzo diverso, ma successivamente il problema si è riproposto in casa rosanero. Cosenza, Sudtirol. Spezia, Lecco e Sampdoria. Tutti match che hanno un comun denominatore, ovvero il Palermo è andato sempre in svantaggio. Solo contro la compagine altoatesina di Bisoli è arrivata la remuntada, grazie ai gol di Ceccaroni ed Aurelio. La perla balistica di Stulac ha evitato all'ultimo respiro la sconfitta interna contro lo Spezia, poi soltanto ko al cospetto di Cosenza, Lecco e Sampdoria. Criticità anomala per un gruppo di calciatori esperti e carismatici, che aveva evidenziato personalità, determinazione e carattere nel primo scorcio di torneo, riuscendo a collezionare punti e risultati in primis grazie a compattezza, forza mentale e tenuta nervosa.