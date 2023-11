Brescia, Gastaldello verso il Palermo: “Farò di tutto per uscire da questo momento”

"E’ stata una partita interpretata bene all'inizio in cui meritavamo di andare oltre l'1-0. Poi abbiamo commesso errori che abbiamo pagato a caro prezzo". Lo ha detto Daniele Gastaldello, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cittadella, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Tombolato". Il tecnico del Brescia, prossimo avversario in campionato del Palermo, ha analizzato così la prestazione offerta dalle Rondinelle, reduci da tre sconfitte di fila. "Quando abbiamo pareggiato, ero convinto di poterla vincere. Veniamo da tre sconfitte, siamo in un periodo negativo. Deve essere un percorso di crescita: anche oggi come voglia e impegno non c’è nulla da dire. Sugli errori individuali io non parlo, anzi difendo i miei giocatori. Non imputo una sconfitta a chi sbaglia in campo. Tutti devono stare tranquilli", le sue parole.