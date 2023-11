Palermo, Gds: “Tre partite incubo, Corini trovi nuove idee. Se non batti Brescia…”

Tre partite da incubo. Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia definisce le prestazioni del Palermo di Corini dopo la soste per gli impegni delle Nazionali. Un solo punto raccolto in tre match, un calo vertiginoso che ha in gran parte pregiudicato il buon avvio di stagione, complicando non poco il percorso di Brunori e compagni. Il pari contro lo Spezia riacciuffato al minuto centoquattro, poi due ko inattesi e senza appello, contro Lecco al Barbera e Sampdoria a Marassi. Involuzione sorprendente, se si pensa al ruolino di marcia della compagine rosanero prima della pausa del campionato cadetto. Toccherà a Corini comprendere le reali ragioni di questa netta flessione e porvi sollecitamente rimedio. L'analisi pubblicata dal noto quotidiano regionale sottolinea come il tecnico sia tornato nell'occhio del ciclone e gran parte dei tifosi sul web ne invochi l'esonero. La tappa di mercoledì prossimo contro il Brescia diventa determinante, se il Palermo non dovesse fare bottino pieno contro le rondinelle, l'eco delle critiche diventerebbe assordante. Lo stesso tecnico avrebbe ammesso dopo la sconfitta del Ferraris come le prestazioni non siano più le stesse rispetto al primo scorcio di stagione e gli effetti in classifica sono stati inevitabilmente deleteri. Al netto della gara ancora da recuperare, il Parma ha già tracciato un solco sostanziale con la formazione rosanero, Venezia e Modena hanno scavalcato il Palermo accelerando il passo, la Cremonese sta risalendo fortemente la china in classifica. Urgono nuove idee, anche se non sarà semplice accantonare il 4-3-3 modulo su cui è stato imperniato l'intero lavoro durante il ritiro estivo. Tuttavia, bisogna cambiare qualcosa, magari facendo riposare in panchina chi finora non ha reso secondo le aspettative, vedi Di Francesco ed Insigne, dando spazio a coloro che si mostrano certamente più brillanti come Valente, Soleri e Mancuso. Se Mateju soffre eccessivamente sulla sua corsia si potrebbe vagliare una soluzione diversa, da monitorare anche l'aspetto atletico e mentale. Nelle ultime tre gare il Palermo ha corso male ed è parso in bali degli avversari, in perenne affanno. Momento critico giunto proprio quando il calendario pareva fornire un assist ghiotto ai siciliani, con quattro gare su cinque (due già disputate con un solo punto ottenuto) da giocare al Renzo Barbera.