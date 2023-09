Palermo, Gds: “Disciplina e duttilità, Mateju non si tocca. Corini e il contratto…”

Mai realmente in discussione per Eugenio Corini. Ales Mateju, in virtù di duttilità, disciplina tattica ed esperienza, gode della fiducia incondizionata da parte del tecnico rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia dedica un approfondimento al jolly difensivo ceco, il cui nome figura quasi sempre in distinta nell'undici titolare del Palermo FC. Da braccetto di destra di una difesa a tre, l'ex Brescia si è riciclato quarto basso suk medesimo versante in un diverso sistema difensivo. Spesso, in assenza di uno specialista del ruolo a disposizione in determinati frangenti, Mateju si è anche adattato, con non poco disagio, al ruolo di terzino sinistro. L'infortunio di Buttaro ha momentaneamente messo fuori causa l'unico profilo che può realmente contendergli la maglia da titolare sulla corsia di destra, il Palermo nn ha reputato opportuno, secondo il noto quotidiano regionale, individuare un nuovo tassello sul mercato in quella zona di campo. Fiducia a Mateju che, nonostante critiche, scetticismo diffuso e pressioni non indifferenti, è notevolmente cresciuto sul piano del rendimento nelle ultime settimane. Inizio di stagione complicato a Cagliari in Coppa Italia, specie dopo l'ingresso in campo del guizzante Luvumbo, prestazione poco brillante anche a Bari nell'esordio in campionato. Poi, grazie anche ad una maggiore compartecipazione della squadra in sede di ripiegamento e raddoppio sulla sua fascia di pertinenza, Mateju ha alzato il livello delle sue prestazioni nelle vittoriose sfide del Palermo contro Reggiana e Feralpisalò. Sagacia tattica, solidità ed autorevolezza in copertura, un apporto più incisivo e costante in sede propulsiva, con il terzino ceco che ha accompagnato con lucidità e linearità lo sviluppo offensivo, conferendo spinta e ampiezza. Anche ad Ascoli Mateju è praticamente certo di una maglia da titolare, il contratto del calciatore è in scadenza il prossimo giugno e nei prossimi mesi le parti in causa decideranno se proseguire insieme o meno il proprio percorso.