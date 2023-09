Ascoli, ripresi gli allenamenti: contro il Palermo out in due, Nestorovski…

Seduta di lavoro pomeridiana al Picchio Village ieri per l'Ascoli in vista del match contro il Palermo, in programma sabato 16 settembre alle ore 14:00 allo stadio "Del Duca". Attivazione tecnica, esercitazione tattica, lavoro fisico e partite a tema il programma svolto dalla squadra di William Viali. Assente l'attaccante Ilija Nestorovski che oggi scenderà in campo alle ore 20:45 con la sua Macedonia del Nord e tornerà a disposizione del tecnico bianconero quasi a ridosso della gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B. Con il Palermo mancheranno, inoltre, gli infortunati Aljaz Tavcar e Claud Adjapong.