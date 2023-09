Ascoli-Palermo, Mendes: “Contento dei gol. Rosa forti, ci stiamo preparando bene”

Le dichiarazioni di Pedro Mendes in vista del match tra Ascoli e Palermo, valido per la quinta giornata del campionato di Serie BKT

"Sono davvero contento dei miei gol e di questo inizio di campionato a livello personale. Le reti mi danno fiducia per fare ancora meglio e aiutare la squadra. Siamo attraversando un momento difficile, ma è meglio che succeda all'inizio e non a fine campionato. Dobbiamo cambiare il trend già dalla prossima gara in casa. Palermo? Siamo preparando bene la gara contro una squadra molto forte. Sarà davvero una sfida complicata, ma stiamo preparando la partita come prepariamo tutte le gare. Dobbiamo solo cambiare atteggiamento".