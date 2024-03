Palermo, GdS: “C’è il vecchio modulo. Vasic e ballottaggio Henderson e Coulibaly”

Il Palermo si prepara per la partita contro il Pisa e l'allenatore Corini sembra voler tornare alla formazione iniziale del 4-3-3. La novità principale è il ritorno di Lucioni in difesa, affiancato da Ceccaroni, con Lund e Diakitè sulle fasce. Il centrocampo a 2 viene abbandonato per tornare alla linea a 3. Gomes sarà il regista, con Segre accanto a lui in cerca del gol. Coulibaly e Henderson si contenderanno un posto da titolare, mentre Brunori e Di Francesco guideranno il tridente d'attacco, con la possibilità che Vasic giochi al posto di Di Mariano.