Pisa, Aquilani: “Palermo lotterà fino alla fine. Tifosi? Ci daranno una grande mano”

Mediagol ⚽️️ 29 marzo - 17:43

"Siamo felici e contenti del ritorno dei tifosi. Abbiamo sempre detto quanto siano importanti per noi. Ci daranno una grande mano per il rush finale", così Alberto Aquilani, allenatore del Pisa, intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo appuntamento contro il Palermo di Corini. Il match tra le due formazioni - valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B - è in programma lunedì 1 aprile all'Arena Garibaldi alle ore 15.00. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Aquilani.

INFORTUNATI- "Tramoni e Torregrossa sono entrambi recuperati. Saranno valutati in maniera approfondita per capire solo le condizioni. L’avvicinamento alla gara è stato il classico avvicinamento con sosta. I ragazzi hanno lavorato bene e chi era in nazionale è tornato senza problemi".

IL PALERMO- "È una squadra che lotterà fino alla fine. Composta di giocatori di livello. Dobbiamo essere consapevoli che affrontiamo una partita difficile. Ci dobbiamo preparare su questo, l’errore più grande sarebbe sottovalutarli visto il momento di difficoltà. Richiedo una certa mentalità ai calciatori".

JOE BARONE- "Con Joe avevo un rapporto che andava oltre al calcio. Per me non era né un direttore, né un collega. È stato come perdere un familiare. È stato un uomo che ho stimato in maniera illimitata. È stato un colpo duro per me perché ero legato a lui e a tutte le persone intorno a lui".

FUTURO ALLA FIORENTINA- "Non mi deconcentrano queste voci. Ho la testa bene allineata. Ho cominciato un percorso qui e voglio a tutti i costi far sì che questa maratona che abbiamo iniziato finisca nel migliore dei modi. Il mio focus è sull’allenamento di oggi, sulle partite e per lavorare nella maniera giusta. Voglio far sì che finisca nel migliore dei modi".