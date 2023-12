Palermo, Gds: “Barbera torna fortino, Corini fa pace col pubblico. Girone ritorno…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul fattore Barbera. L'impianto di viale del Fante è tornato ad essere un fortino, almeno nelle ultime due uscite casalinghe del girone d'andata, dopo una sequenza di risultati negativi tra le mura amiche. I successi contro Pisa e Cremonese hanno riacceso fiducia ed entusiasmo, riavvicinando il pubblico alla squadra dopo l'evidente scollamento che aveva caratterizzato in particolare il mese di novembre. Contestazione e dissenso esteso nei confronti dei calciatori e soprattutto della gestione tecnica targata Eugenio Corini, che aveva raggiunto un picco preoccupante in occasione del ko interno contro il Cittadella. Quando Pandolfi gonfiò in pieno recupero la rete difesa da Pigliacelli, il lungo applauso del Barbera al vantaggio dei veneti sancì una rottura fragorosa e che pareva difficilmente sanabile. Il Palermo aveva collezionato ben quattro sconfitte al Barbera, contro Cosenza, Lecco, Cittadella e Catanzaro, tutte avversarie alla portata che avevano fatto bottino pieno in casa della formazione di Corini. Andazzo decisamente deludente per una squadra che da sempre fa del fattore campo un valore aggiunto nel proprio campionato di pertinenza. Fortunatamente i rosa hanno aggiustato il tiro nella parte finale del girone d'andata, superando il Pisa per tre a due e la Cremonese di Stroppa col medesimo punteggio. Con i pareggi esterni di Parma e Como, intrisi di rimpianti viste le potenziali vittorie sfumate in pieno recupero, la compagine di Corini ha scalato posizioni in zona playoff accorciando sensibilmente il gap su Como e Venezia seconde in graduatoria. Finale di gara col pubblico in festa e Corini ad esultare sotto la curva, nell'auspicio di una pace definitiva con il pubblico. Nel girone di ritorno servirà alzare ancora di più asticella dell'attenzione e qualità del gioco: al Barbera i rosa affronteranno infatti squadre del calibro di Modena, Bari, Como, Venezia e Parma, solo per citarne alcune.