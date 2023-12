Palermo, Corriere dello Sport: “Reazione rosa, Corini al tavolo delle big per la A”

Dalla crisi latente al rilancio di fine anno. Uno scatto veemente che ha cambiato umore e prospettive in seno al Palermo di Eugenio Corini. La vittoria di prestigio contro la Cremonese, giunta all'ultimo respiro dell'extra time al Barbera, ha riportato i rosanero a soli tre punti dal secondo posto e riammesso di diritto il Palermo al novero delle pretendenti alla promozione diretta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come nonostante criticità, contraddizioni e controversie che hanno caratterizzato la parte centrale del girone d'andata, la compagine di Corini sia lì, seduta al tavolo delle grandi del torneo cadetto e perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali al giro di boa. Nel momento di massima crisi, il Palermo ha trovato risorse mentali e morali, unitamente a spirito, unità e forza di reazione, per rialzare la testa ed uscire dal tunnel della crisi. Otto punti nelle ultime quattro partite che potevano anche essere dodici, in ragione dei successi sfumati sul filo di lana sia al Tardini sia al Sinigaglia. Stesso nottino che il Palermo ha ottenuto contro le big di questo campionato: Venezia, Parma, Como e Cremonese, due vittorie, altrettanti pari densi di rimpianti, nessuna sconfitta. Dato che conferma la forza e la bontà della rosa a disposizione del tecnico, seppur con qualche lacuna e diversi aspetti perfettibili in varie zone del campo. Sorprendente la capacità mostrata dal Palermo di recente, ovvero di riuscire a ribaltare un'inerzia negativa, da squadra in balia dell'avversario ad assoluto dominatore della partita. Corini è solido in panchina, forte della fiducia e della stima del club, carico e voglioso di rimanere in scia delle battistrada per poi piazzare lo sprint decisivo in primavera. Bisognerà adesso trovare un equilibrio tra le due fasi, poiché alla ritrovata vena realizzativa fa da contraltare l'alto numero di gol incassati. Una settimana di riposo, cena di gruppo martedì prossimo per poi riprendere il 2 gennaio la preparazione a Torretta. Il tredici gennaio il Palermo tornerà in campo per la prima gara del girone di ritorno contro il Cittadella di Gorini allo stadio Tombolato.