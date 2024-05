Palermo, Gds: “Ancora un gol subito da fuori area, torna Nedelcearu a Venezia?

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulle possibili scelte di Mignani in vista della semifinale di ritorno al Penzo contro il Venezia. Serve una piccola impresa calcistica alla compagine rosanero, come evidenziato dallo stesso Mignani in sede di conferenza stampa della viglia, per conquistare la finale dei playoff di Serie B. Venezia favorito chiaramente da esito della sfida del Barbera e vantaggio della posizione in classifica ottenuta al termine della regular season. Tuttavia, restano novanta e passa minuti a Brunori e compagni per provarci: solo vincendo al Penzo con due reti di scarto, almeno, i rosanero ribalterebbero clamorosamente gli scenari, rimediando al ko di misura patito al Barbera nella gara d'andata. Una buona prestazione quella dei rosanero nella semifinale d'andata, mortificata inopinatamente dall'ormai solita leggerezza difensiva che ha originato la rete di Pierini. Lucioni non ha accorciato con la giusta veemenza sul numero dieci lagunare al momento della conclusione dal limite dell'area, portando l'avversario sul piede debole ma lasciandogli di fatto lo specchio, non impeccabili anche Diakitè e Graves nella circostanza secondo il noto quotidiano regionale. Restano comunque aspetti positivi dai novanta minuti del Barbera, un Palermo solido ed a tratti intenso ha tenuto testa al quotato avversario, creando varie chances propizie in avanti e rischiando praticamente nulla in difesa. grazie anche all'ottima prova di Ivan Marconi. Mignani confermerà l'ex Monza con Lucioni nel pacchetto difensivo, Nedelcearu potrebbe anche rientrare dal primo minuto e far rifiatare Graves. Probabilissimo l'utilizzo di Di Mariano e Di Francesco nell'undici titolare, dopo che entrambi hanno disputato un breve scorcio di match nella gara d'andata. Bisognerà mantenere densità, equilibrio e distanze tra i reparti, senza esporre il fianco ma trovando tempi, modi e temi in fase propositiva per far male all'avversario e colpirlo al momento propizio. Un gol dei rosanero riaprirebbe i giochi, bisogna vincere con due gol d scarto ma stando ovviamente molto attenti a non subirne. La rete di Pierini è stata l'ennesima subita con le medesime dinamiche dalla media distanza, l'auspicio è che si resti concentrati affinché la storia non si ripeta anche venerdì sera al Penzo.