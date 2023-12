Palermo, Gds: “Amarezza ok, ma problemi restano. Rosa sovrastati sul piano del gioco”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza la performance del Palermo di Corini al Tardini di Parma. Prevale indubbiamente l'amarezza se si guarda alla sequenza delle reti ed all'evoluzione del risultato finale. Quando sei avanti di due reti in pieno recupero, non riuscire a conquistare i tre punti rappresenta una cocente delusione, specie se giochi sul campo della capolista del campionato. Il noto quotidiano regionale cerca di scandagliare la sfida tra ducali e rosanero scrutando oltre le pieghe del risultato. Un pari acciuffato dai ducali al novantesimo ma ampiamente meritato dalla compagine di Pecchia, che ha marcatamente dominato la gara in lungo e in largo, dimostrandosi inconfutabilmente la squadra più forte e completa tra le pretendenti alla promozione in Serie A. La zampata di Segre allo scadere, dopo le perle di Brunori e l'autogol di Lund su tiro di Estevez, sembrava ormai aver chiuso i giochi. Il Palermo, con le prodezze del suo bomber ed una difesa ad oltranza, stava conducendo in porto una vittoria che avrebbe avuto effetti provvidenziali su morale e classifica. Ad onor del vero, la squadra di Corini ha mostrato maggiore reattività, compattezza e ardore sul piano atletico ed agonistico, ma mai ha dato la sensazione di riuscire davvero a controllare ed arginare l'incedere della corazzata di Pecchia. Palermo schiacciato per novantasei minuti e sovrastato sul piano del gioco dal Parma, ragion per cui sarebbe un errore pensare che questo punto sul campo della formazione ducale equivalga alla soluzione dei tanti problemi che affliggono la squadra di Corini. L'approfondimento pubblicato dal quotidiano cartaceo avanza anche qualche perplessità sull'arbitraggio di Massa.