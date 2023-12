Palermo, Gazzetta dello Sport: “Luna Park Tardini, adrenalina Parma. Tris Segre…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza il rocambolesco 3-3 maturato al Tardini tra Parma e Palermo. L arosea esalta la performance dei ducali, capaci di rimontare un doppio svantaggio in pieno recupero ad un Palermo che ha sfoggiato un Brunori in versione deluxe sul manto erboso dell'impianto emiliano. Dopo le magie balistiche del bomber italobrasiliano di Corini, che ha dato lustro al match con due gemme balistiche d'alta scuola nei primi venti minuti, Estevez ha accorciato le distanze ad inizio ripresa per la squadra di Pecchia. Ducali padroni del campo e capaci di costruire azioni da gol in serie, Palermo rannicchiato in modalità difesa strenua e ad oltranza a protezione della propria area di rigore. Quando Segre ha approfittato dello scippo in pressing di Buttaro su Balogh, firmando la rete dell'1-3, nulla lasciava presagire che il Parma potesse scongiurare la prima sconfitta casalinga della stagione. L'umore dei tifosi ducali, al novantesimo e con cinque minuti di recupero, non era certamente improntato alla fiducia e all'ottimismo. Tuttavia - evidenzia il noto quotidiano sportivo nazionale - il calcio è un gioco imprevedibile e meraviglioso, ragion per cui sorprese, sussulti e finali inattesi sono sempre dietro l'angolo. Accade così che nell'assalto finale parmense prima Mihaila e poi Charpentier sanciscano con le rispettive reti un pari davvero insperato, giusto premio per qualità del gioco espresso, caparbietà e determinazione nel cercare di raddrizzare il match fino all'ultimo istante. Un punto riacciuffato in extremis che funge da scossa di adrenalina per un Parma sempre più tosto, bello e quadrato, che stacca il Venezia in vetta e si conferma protagonista assoluto del campionato di Serie B. Palermo che mastica amaro ma- secondo la rosea - ha le qualità per lottare al vertice.