Palermo, Gazzetta dello Sport: “Di Mariano sempre titolare, highlander di Corini…”

Tra infortuni, interventi chirurgici, fisiologiche noie muscolari e fastidiose soste ai box forzate, Francesco Di Mariano non ha mai mollato di un millimetro. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" dedica un approfondimento al numero dieci del Palermo di Corini. Attaccante esterno incisivo e tecnicamente dotato, straordinariamente duttile e sagace sul piano tattico, intenso e compartecipe anche in fase di non possesso. Una risorsa preziosa per Corini, che grazie a generosità e disciplina dell'ex Lecce in sede di pressing e ripiegamento riesce a mantenere densità ed equilibrio tra i reparti in seno al suo 4-3-3. La rosea ripercorre la parabola in maglia rosanero di Di Mariano, costretto a fermarsi nell'aprile scorso, proprio quando la sua condizione era palesemente in crescita e stava iniziando ad incidere con una certa continuità, fornendo un contributo dirimente nella corsa all'accesso ai playoff di Brunori e compagni. Il problema al ginocchio, l'operazione al menisco, la voglia di ripresentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione al top della forma. Partenza sprint nel ritiro in Trentino, quindi subito un problema muscolare che l'ha costretto, suo malgrado, ad un nuovo stop. Preparazione estiva svolta quasi totalmente con sedute differenziate, i tempi di recupero accorciati dalla sua tracimante voglia di rimettersi subito a disposizione del mister. Il jolly offensivo ha ben presto trovato ritmo ed intensità, convincendo Corini ogniqualvolta è stato chiamato in causa e guadagnandosi un posto nell'undici titolare. Domani sera, Di Mariano partirà largo a destra nel tridente che sfiderà il Cosenza, con Di Francesco sul fronte opposto e Brunori terminale di riferimento centrale. Lo stop di Insigne, con l'ex Frosinone che sta recuperando ma al massimo siederà in panchina, toglie ogni dubbio. Il dieci avrebbe comunque giocato a prescindere, per la sua versatilità e per l'eccellente contributo che garantisce, con dinamismo ed encomiabile abnegazione, in entrambe le fasi di gioco. La rosea sottolinea come Di Mariano non lesini mai energie, ma spenda sempre una corsa o uno scatto in più per aiutare un compagno, recuperare un pallone, inseguire un avversario in ripiegamento difensivo. Spirito di sacrificio nella sua indole, perché forne meno attaccante di Insigne e Di Francesco per caratteristiche. La voglia di vincere da palermitano in maglia rosanero costituisce certamente un plus motivazionale per uno degli elementi più continui e brillanti in questo avvio di stagione della squadra di Corini.