Ascoli, Falasco non ci sta: “Palermo? Non doveva finire così. Sistemeremo le cose”

Ascoli che mastica amaro, ma cova propositi di riscatto dopo un avvio di stagione complicato e la sconfitta interna patita al Del Duca contro il Palermo in pieno recupero. La zampata di Mancuso ha gelato la compagine bianconera in prossimità del triplice fischio, dopo che la squadra di Viali aveva disputato una buona gara, tenendo testa ad una delle formazioni più quotate ed attrezzate del campionato cadetto. Di seguito le dichiarazioni ai canali ufficiali del club dell'esterno mancino, Nicola Falasco, sul momento e le prospettive della compagine marchigiana in vista di un altro test molto probante contro la Cremonese, fresca di avvicendamento in panchina dopo l'esonero di Ballardini e l'avvento di Giovanni Stroppa.

"Espulsione contro il Cosenza? Ho sentito dire che l’avessi fatto apposta, ma è stata una cosa dettata dal campo, ma dopo Cosenza è iniziato un nuovo percorso con questa maglia. Spero al più presto di cambiare i fischi in applausi. Match col Palermo al Del Duca? Contro i rosanero non doveva andare così, abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra forte e non avremmo dovuto prendere gol all’ultimo minuto, ma guardiamo avanti perché stiamo lavorando bene e i risultati arriveranno. Cremonese? È un’altra squadra forte, costruita per vincere il campionato, ma che ha avuto qualche problema in avvio. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi perché nessuna gara è facile e abbiamo queste sfide ravvicinate che ci daranno la possibilità di sistemare le cose. Sono sicuro che lo faremo”.