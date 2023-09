Serie B, Stellone: “Parma in pole, Venezia e Palermo fino in fondo per la A. Bari…”

Bomber implacabile con le maglie di Frosinone, Genoa, Napoli e Torino, tra le altre, quindi allenatore propositivo e di concetto. Idee e personalità non sono mai mancate a Roberto Stellone, che ha vissuto sulla panchina del Palermo la cocente delusione della promozione in Serie A sfumata ad un passo dal traguardo nell'estate 2018. Doppia finale tra i rosanero ed il Frosinone, con Nestorovski e compagni che si imposero per 2-1 nell'andata al Barbera per poi cedere, tra mille polemiche e recriminazioni, per due a zero nel ritorno allo Stirpe. L'appendice in sede di giustizia sportiva ed ordinaria non cambiò la storia di quella partita ed i ciociari conquistarono il salto di categoria. Ascoli, Arezzo, Reggina, Benevento, numerose le esperienze di Stellone nel corso della sua parabola da tecnico, in particolare in Serie B, campionato che il coach nativo di Roma conosce molto bene. Il classe 1977 si è espresso in merito alle candidate alla promozione in Serie A nell'attuale torneo cadetto ai microfoni di TMW.