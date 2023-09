Palermo-Cosenza, Gds: “Niente turnover e due dubbi per Corini. A Venezia…”

A caccia del poker. Il Palermo di Eugenio Corini prepara la sfida contro il Cosenza forte delle tre vittorie consecutive conquistate contro Reggiana, Feralpisalò ed Ascoli. Compagine rosanero in costante crescita sul piano della compattezza e degli equilibri, che evidenzia ancora notevoli margini di miglioramento sul piano del gioco e dello sviluppo della proposta offensiva. Tuttavia, solidità, carattere e forma mentis sono già quelli della squadra di rango, al pari della classifica che vede il Palermo terzo a quota dieci punti e con una gara da recuperare rispetto alla capolista Parma che lo precede di tre lunghezze. Corini valuta attentamente la condizione dei suoi calciatori, in ragione di un doppio e probante impegno a stretto giro di posta. Prima la gara di venerdì sera contro il Cosenza al Barbera, un appuntamento da non sbagliare e capitalizzare al meglio per spiccare il volo in graduatoria. Quindi il big match al "Penzo" di Venezia, al fine di testare dimensione reale ed ambizioni al cospetto di una diretta concorrente in ottica promozione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla probabile formazione che il tecnico rosanero manderà in campo per affrontare l'ostica formazione guidata da Fabio Caserta. Niente turnover massiccio ma appena un paio di ballottaggi in sede di undici iniziale. Il binario mancino vedrà Lund ed Aurelio contendersi una maglia da titolare, con l'ex Hacken leggermente favorito dopo che il classe 2000 ha iniziato il vittorioso match di Ascoli. A centrocampo un ritrovato Stulac dovrebbe mantenere legittimamente la titolarità, Gomes potrebbe essere un'opzione nell'ottica della prospettiva di tre match in sette giorni. Segre ed Henderson, perfettamente complementari al playmaker sloveno completeranno il reparto in zona nevralgica. Pochi dubbi in avanti, Brunori capitano e terminale offensivo centrale, a caccia del primo gol in campionato, Di Francesco e Di Mariano aculei del tridente sui rispettivi versanti. Il match-winner del Del Duca, Leonardo Mancuso potrebbe costituire una tentazione per Corini, ma è più probabile che l'ex Empoli e Como trovi spazio a gara in corso.