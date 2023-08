Avellino, senti Stellone: “Perinetti garanzia, i tifosi si divertiranno. Cionek…”

Le dichiarazioni di Roberto Stellone, ex tecnico di Benevento e Palermo tra le altre, sull'Avellino, nuova squadra di Cionek, guidata da Massimo Rastelli in Serie C

"Perinetti? Una garanzia assoluta. Condò e Strano mi hanno fatto un’ottima impressione, sono tutte persone capaci. Credo i tifosi dell’Avellino stavolta si divertiranno. Rastelli? Quando si subentra non è mai semplice, se si viene chiamati in corsa è perché alle spalle ci sono risultati negativi e se i risultati continuano a non arrivare la matassa diventa sempre più difficile da sbrogliare. Partire dall’inizio crea presupposti diversi. Cionek? È perfettamente integro e un professionista esemplare. Thiago è sempre il primo ad arrivare al campo per allenarsi, non lo vedi praticamente mai sul lettino dei massaggi. È forte, cattivo, bada al sodo".