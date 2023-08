Avellino, Rastelli: “Mi interessa la crescita, Cionek e Rigione top. Mercato…”

"Ho visto tante cose positive, atteggiamento giusto, approccio positivo, abbiamo preso in mano le redini del gioco, potevamo finalizzare meglio, ma quello che mi interessa è la crescita della squadra e oggi c'è stato. Abbiamo scelto di giocare alle 17,30 con il caldo per testare la condizione. Sono felice di diverse cose che ho visto. Di allenamento in allenamento ovviamente c'è una crescita generale, che poi in partita andiamo a ricercare. C'è bisogno di tempo ma stiamo lavorando con positività".