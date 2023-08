Calciomercato Avellino, vicinissimo Cionek. L’ex Palermo si svincolerà dalla Reggina

Prossimo a liberarsi a parametro zero, Thiago Cionek potrebbe ripartire all'età di 37 anni da una piazza calda come quella di Avellino.

I calciatori della Reggina non riprenderanno gli allenamenti nei prossimi giorni. Questa la decisione al seguito del responso del TAR da parte dei componenti della squadra che sono dunque alla ricerca di nuove avventure in vista della prossima stagione, pronti ad accasarsi a parametro zero.

Tra questi c'è anche Thiago Cionek, ex difensore del Palermo, pronto anche a scendere di categoria andando a scegliere una piazza calda ed ambiziosa. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoC, il polacco di origini brasiliane sarebbe ad un passo dal raggiungimento dell'intesa con l'Avellino, con gli irpini che si assicurerebbero un profilo che garantirebbe concretezza ed esperienza per una categoria come la Serie C.