Trento-Palermo, Tedino: “Rosanero squadra forte, talentuosa e ben allenata”

Ultima amichevole del ritiro in Trentino Alto-Adige per il Palermo di Eugenio Corini . I rosanero superano il Trento con un netto 0-3 al "Briamasco", in gol Ceccaroni, Vasic e Brunori . Al termine del match, il tecnico della compagine di casa, Bruno Tedino , ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"La squadra oggi, contro una squadra forte come il Palermo, ha tenuto bene il campo per mezz’ora. Purtroppo, dopo la loro prima rete, si è allungata e innervosita. Dispiace aver perso ma la qualità del Palermo è evidente a tutti: sono una squadra forte, di talento e anche ben allenata. In questo momento dobbiamo continuare a lavorare in vista dell’inizio del campionato".