Lecco, la B si avvicina: nuovo ds e obiettivo Broh dal Palermo. Pista Cortinovis…

Il Lecco è in Serie B, accolto il ricorso al TAR. Il club lombardo, che ha guadagnato la promozione vincendo i playoff di Serie C, era stato escluso per non aver rispettato certe scadenze nell'iscrizione in cadetteria. La parola fine non è ancora stata scritta sulla vicenda, in quanto dovrà pronunciarsi ancora il Consiglio di Stato. Il Perugia proverà in tutti i modi a strappare la riammissione, così come il Brescia. Nel frattempo, il club del patron Di Nunno deve accelerare in sede di calciomercato. Domenico Fracchiolla sarà - con ogni probabilità - nuovamente il direttore sportivo del Lecco (indiscrezione di Nicolò Schira). C’è l'enorme bisogno di costruire una formazione all’altezza della cadetteria e dopo aver operato sul piano dei giovani adesso bisognerà fare molto altro.