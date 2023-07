In questi minuti sono state infine comunicati gli ultimi due appuntamenti prima dell'esordio ufficiale della stagione, che sarà il 13 agosto in Coppa Italiacontro lo Spezia. Oltre alla già preannunciata amichevole contro il Trento (Serie C), in programma venerdì 4 agosto allo Stadio Briamasco del capoluogo trentino, Il Palermo affronterà il Legnago (Serie C) domenica 30 luglio alle ore 16.30 a Pinzolo.