Palermo: raduno, ritiro in Trentino e amichevoli. Ecco l’agenda pre-campionato

Settimana cruciale. L'arrivo di Fabio Lucioni ha acceso il mercato del Palermo . Dopo i rinnovi di Matteo Brunori e Claudio Gomes , e quelli di Mirko Pigliacelli e Alessio Buttaro ad un passo, l'esperto difensore centrale approderà alla corte di Eugenio Corini con l'obiettivo di conquistare l'ennesima promozione in Serie A dopo quelle con le maglie di Benevento , Lecce e Frosinone . C'è ancora qualche giorno per definire gli ultimi dettagli in vista della nuova stagione. Lo start è previsto per il 5 luglio, con il raduno a Veronello , a pochi chilometri da Verona e dal Lago di Garda.

Il Palermo, infatti, si ritroverà nel centro sportivo in questione per tre giorni di test a porte chiuse prima dell'inizio del ritiro pre-campionato a Ronzone e Pinzolo, in Trentino Alto Adige. A partire dal 9 luglio, i rosanero si alleneranno nelle due località trentine fino al 4 di agosto, utilizzando hotel e strutture sportive di alta qualità, già sede di molti ritiri estivi per club italiani di prima fascia. La rosa non sarà al completo, ma già nei prossimi giorni potrebbero essere annunciati anche Ceccaroni (a parametro zero dal Venezia), Vasic, Insigne e Mancuso.