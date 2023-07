PALERMO, I CONVOCATI DI CORINI PER IL RITIRO: C’È LUCIONI, NEDELCEARU…

Il Palermo FC si ritroverà nel centro sportivo di Veronello a partire dal prossimo 5 luglio. Nella lista dei convocati di Corini assenti i calciatori rientranti dai prestiti in Serie C: Silipo, Fella, Crivello, Devetak e Marong.

Questi i calciatori rosanero che domani si raduneranno in Veneto, in vista del ritiro che si svolgerà in Trentino Alto Adige, tra Ronzone e Pinzolo, dal 9 luglio al 4 agosto: