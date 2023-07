Palermo, test amichevole pre-campionato col Trento di Tedino: i dettagli

Si disputerà il 4 agosto, allo stadio Briamasco, l'ultima amichevole per il Palermo di Corini : chiamato ad affrontare il Trento dell'ex Bruno Tedino - squadra del girone A di Serie C , dopo i test contro Bassa Anaunia, Virtus Verona e Bologna.

A comunicarlo la stessa società gialloblù tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. L’amichevole chiuderà la fase pre-campionato del Palermo, che il giorno dopo si fermerà per qualche giorno prima del consueto ritorno nel capoluogo in vista dei primi impegni ufficiali. I rosanero, infatti, scenderanno in campo il 13 agosto per il match di Coppa Italia.