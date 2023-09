Palermo-Cosenza, Gazzetta dello Sport: “Scelte e dubbi Caserta, Rispoli e Tutino…”

Le scelte di Fabio Caserta in vista di Palermo-Cosenza, anticipo della sesta giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Vari ballottaggi in casa calabrese per il match del Barbera contro i rosanero di Corini

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sulla marcia di avvicinamento del Cosenza alla trasferta del Barbera contro il Palermo di Corini. La rosea illustra probabili scelte di Caserta e possibili ballottaggi nell'undici titolare della formazione calabrese che proverà a fare risultato contro una delle big designate del campionato cadetto. Cosenza che ha racimolato soltanto un punto nelle ultime tre gare, grazie alla zuccata di Mazzocchi in pieno extra time che ha evitato la sconfitta interna al Marulla contro il Sudtirol di Bisoli. Rifinitura nel pomeriggio odierno, quindi partenza e trasferimento a Palermo per il Cosenza. Rosa al completo, ad eccezione di Martino, in casa calabrese per il match del Barbera. Il difensore Sgarbi ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione, ballottaggio con Venturi con l'ex Perugia favorito. Il grande ex, Andrea Rispoli, farà gli straordinari sul versante destro. Ilgiovane Cimino l'alternativa all'esperto esterno campano, Caserta ha provato a destra in settimana anche il jolly Voca. Viviani possibile opzioni in mediana, Zuccon una certezza in zona nevralgica. L'altro ex Tutino, insieme a Forte, certo di una maglia da titolare. Canotto potrebbe completare il tridente, Marras la soluzione alternativa all'ex Reggina seconfo quanto pubblicato dal noto quotidiano sportivo nazionale.