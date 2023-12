Palermo, Corriere dello Sport: “Operazione riscatto lontano dal Barbera. A Parma…”

Corini vara l'operazione riscatto. Un proposito manifestato invano da diverse settimane, ma che adesso deve trovare urgentemente riscontro sul rettangolo verde per non perdere troppo contatto con il vertice della graduatoria in Serie B. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'aspetto psicologico ed ambientale, un fattore certamente rilevante per un Palermo in crisi profonda che fatica a reggere pressioni e peso delle aspettative davanti al proprio pubblico. Forse per uscire dal tunnel in cui i rosanero si sono loro malgrado smarriti, giocare in trasferta può non essere uno svantaggio in questo preciso momento storico. Per caratteristiche tecniche e morfologiche, la compagine di Corini ha dimostrato di essere una squadra spesso più a suo agio in campo esterno, come dimostrano inconfutabilmente i numeri di questo inizio di stagione. Valore dell'avversario, il Parma di Pecchia è capolista e tracima per solidità e qualità in questo campionato, e condizione psicofisica di Brunori e compagni non inducono certamente all'ottimismo. Tuttavia c'è la voglia di reagire e rialzare la testa con una prestazione di livello ed un risultato di prestigio, nonostante il momento estremamente critico in seno alla squadra rosa alberga ancora la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per imporsi anche al Tardini. D'altronde, questo Palermo, con i medesimi interpreti e Corini alla guida, ha sbancato il Penzo di Venezia contro i lagunri di Paolo Vanoli, altra capolista attuale del torneo cadetto. Il rendimento del Palermo lontano dal Barbera è stato finq ui nettamente migliore rispetto a quello casalingo, prima dello stop di Marassi contro la Sampdoria e lo scialbo pari di Terni, la formazione rosanero aveva ottenuto quattro vittorie consecutive in trasferta. Al Tardini il Palermo non sarà solo, ma presenzieranno almeno 1500 tifosi rosanero pronti a supportare con calore e passione la squadra del cuore, nonostante il frangente critico e le recenti prove deludenti della compagine di Corini. Anche Insigne ha lavorato ieri in gruppo, Coulibaly e Soleri sono recuperati e convocabili per la sfida contro i ducali. Almeno dall'infermeria, giunge qualche buona notizia per Corini.