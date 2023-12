Palermo, Gds: “Al Tardini con i muscoli, Coulibaly ed Henderson per domare il Parma”

Non solo geometria, dinamismo e qualità, ma anche muscoli e forza fisica. Il Parma ammirato ieri sera in Coppa Italia a Firenze ha dimostrato di meritare ampiamente il primato in cadetteria, facendo tremare la Fiorentina di Italiano e cedendo il passo ai viola solamente alla lotteria dei calci di rigore. Davvero un avversario probante per il Palermo di Eugenio Corini, ormai da settimane in profonda crisi ed alla ricerca di se stesso. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla necessità di conferire nerbo, atletismo e vis agonistica a centrocampo per limitare tecnica e rapidità degli emiliani di Pecchia in zona nevralgica. Il ritorno tra i disponibili di Mamadou Coulibaly, che ha smaltito la sindrome influenzale che lo ha costretto ai box contro il Catanzaro, costituisce una freccia importante all'arco di Corini. Crescita costante per il jolly di centrocampo senegalese, che abbina muscoli, prestanza e qualità, garantendo pressing, filtro ed anche supporto alla fase offensiva. Corini lo ha schierato anche trequartista incursore, anomalo elastico centrale di un 4-2-3-1 e l'ex Ternana ha siglato il gol vittoria contro il Brescia e sfiorato il vantaggio nel finale di primo tempo contro il Cittadella al Barbera. Al Tardini sarà con ogni probabilità titolare, lui che proprio con le maglie delle fere ha punito i ducali nella scorsa stagione. Altro candidato ad una maglia in mezzo al campo, in ballottaggio proprio con Coulibaly, è Liam Henderson. Interprete eclettico, capace di ben figurare anche in Serie A, lo scozzese ha accettato di scendere di categoria e sposare la causa Palermo proprio per vivere una stagione ambiziosa in una piazza importante, con un tecnico che conosce alla perfezione. Buon impatto iniziale, il gol al Modena, poi una progressiva involuzione, fino ad attestarsi su uno standard di impalpabile mediocrità al pari della compagine rosanero. Più dinamismo e proprietà di palleggio rispetto a Coylibaly, il senegalese porta in dote maggiore fisicità e forza in mezzo al campo rispetto all'ex Empoli. Uno dei due partirà titolare, l'altro giocherà certamente una porzione di match al Tardini. Contro la capolista Parma serve una reazione di carattere ed orgoglio, una prestazione di livello e possibilmente punti pesanti per muovere la classifica ed uscire dal tunnel della crisi. Oltre al fosforo di Stulac e la sagacia tattica di Segre, Corini punta sui muscoli di Coulibaly ed Henderson in mediana per provare a domare il Parma.