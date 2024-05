Palermo, Corriere dello Sport: “Contro il Sudtirol sono tre i dubbi di Mignani”

Il Palermo si sta preparando con attenzione per l’ultima sfida cruciale contro il Südtirol a Bolzano. Mignani valuta attentamente le scelte.

Il Palermo si sta preparando per l'ultima partita cruciale contro il Südtirol a Bolzano. Una vittoria garantirà loro il 6° posto e l'opportunità di giocare il primo turno dei playoff a loro vantaggio. La squadra si allena a Torretta e il ritiro è stato sospeso. Il coach Mignani parlerà oggi e la squadra partirà domani. Le condizioni dei giocatori Claudio Gomes e Pietro Ceccaroni saranno valutate. Il coach dovrà decidere se confermare Desplanches come portiere titolare o ripristinare Pigliacelli. Il Palermo deve risolvere il problema delle rimonte subite nei secondi tempi. La partita contro il Südtirol sarà decisiva per il risultato finale.