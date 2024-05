Sudtirol-Palermo, settore ospiti verso il sold-out: il dato sui biglietti venduti

Prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara in programma venerdì sera allo Stadio "Druso".

"La risposta dei tifosi del Palermo mostra chiaramente il loro impegno e sostegno nonostante un periodo difficile per la squadra. Questo tipo di fedeltà dei sostenitori è fondamentale, specialmente quando la squadra affronta momenti critici come quello attuale. Nonostante le sfide sul campo e la crescente pressione, i fan sembrano determinati a rimanere al fianco dei loro giocatori, testimoniando una connessione profonda tra la squadra e la sua base di tifosi". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Sudtirol e Palermo , in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

La prevendita relativa al settore ospiti è già iniziata: il settore ospiti si trova nella tribuna Canazza ed è indicato sulla mappa come "settore 6". Il prezzo del biglietto è di 17,00€ (più eventuali diritti di prevendita). Diritto al prezzo ridotto di 13,00 € (più eventuali diritti di prevendita) hanno tutti i/le bambini/e-ragazzi/e dai 5 ai 17 anni, tutti coloro che hanno compiuto i 70 anni e tutti i portatori di handicap (80% e oltre) che hanno bisogno di essere accompagnati. "La presenza di quasi 500 tifosi in un settore ospiti che può accogliere 624 persone è un chiaro segnale dell’importanza di questa partita. Questo sostegno esterno può giocare un ruolo significativo nel motivare i giocatori a dare il massimo sul campo, sapendo di avere il supporto incondizionato dei loro fan", si legge. L'obiettivo è quello di blindare il sesto posto in classifica, che permetterebbe al Palermo di giocare in casa il primo turno dei playoff, con due risultati su tre a favore.