Palermo, caccia ai gol: nuovo contatto con Pettinari della Ternana

Il bomber fu inseguito in passato e adesso non rientra nei piani a Terni

Il direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo, sta lavorando in queste ore di concerto con Riccardo Bigon per individuare quei tasselli che possano risultare funzionali al credo tattico di Eugenio Corini. In particolare il ds sarebbe alla ricerca di un attaccante alternativa-spalla di Matteo Brunori. "Nelle scorse settimane Rinaudo aveva chiesto informazioni su Andrea Favilli, ma con la Ternana potrebbe anche nascere un discorso per Stefano Pettinari", si legge.