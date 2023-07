Palermo, Brunori: gol, record e ruolo da leader. Soleri e l’opzione permanenza

La posizione di Edoardo Soleri nel Palermo FC è fondamentale: la sua uscita libererebbe uno spazio per un nuovo ed eventuale attaccante. In caso contrario, rimarrebbe il talento scuola Roma, alle spalle di Brunori, in attesa del recupero di Mancuso

Riflessioni in corso. Brunori è punta di diamante e leader indiscusso dell'attacco del Palermo di Eugenio Corini. Di Mariano e Valente, frecce duttili tatticamente, la cui affidabilità e continuità di rendimento è ben nota al tecnico di Bagnolo Mella, impiegabili come estremi del tridente offensivo. Insigne il plus, in termini di qualità, estro e background, aggiunto al reparto in sede di calciomercato estivo. Mancuso garantisce una dote di esperienza e conoscenza della categoria che può risultare preziosa. Soleri ha peso specifico, gamba e straordinaria forza mentale, oltre a doti nel gioco aereo e innata propensione a spaccare in corsa le partite.