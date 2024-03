Palermo, Ballotta: “Sembra il Parma dello scorso anno. A? Non dai primi due posti”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, in merito al Palermo di Eugenio Corini e alle possibilità dei rosanero di andare in Serie A. "La promozione può arrivare solo con i playoff", ecco le sue dichiarazioni.

“Il Palermo di quest’anno mi sembra il Parma dello scorso anno. Può vincere e perdere contro tutti. A mio avviso è una squadra forte ma non ha i componenti giusti per equilibrio. Per me è una questione mentale. Alla promozione può arrivare solo con i playoff, non con i primi due posti”.