Serie B, 27^ giornata: ok Parma e Brescia, ko Palermo e Ternana

Si apre con tre gare la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2023/24. A scendere in campo alle 14:00 SudTirol-Lecco, Brescia-Palermo e Ternana-Parma. Torna a vincere con un rotondo 3-1 la capolista, dopo il pari a Cosenza maturato nello scorso turno di campionato. Pesante ko per i rosanero, il secondo consecutivo, che cadono sul campo del Brescia e rallentano ulteriormente la corsa ai primi posti della classifica. Solo un pari a reti bianche per SudTirol e Lecco che dividono così la posta in palio. In campo, domani pomeriggio alle 16:15, Bari-Spezia, Feralpisalò-Sampdoria, Como-Venezia, Cosenza-Catanzaro, Ascoli-Reggiana, Cittadella-Pisa e alle 18:30 Modena-Cremonese.