Modena-Brescia, Bianco: “Il calciomercato disturba allenatori. Vogliamo i playoff”

"Il mese di gennaio non è un bel mese per noi allenatori, ci sono calciatori che possono andare via e altri che possono arrivare, i motivi di disturbo sono tanti. Ma la mia testa è focalizzata solo sulla sfida di campionato contro il Brescia, vogliamo subito ripartire forti in campionato, specie a cospetto di una squadra che faceva già bene con il mister precedente e sta facendo meglio con Maran"

"Abbiamo lavorato molto sugli aspetti tattici che non ci hanno permesso di fare le partite giuste che volevamo fare: arriviamo al match nel migliore modo possibile. Abbiamo recuperato Gerli ma perso Palumbo, e sapevamo che Guiebre sarebbe stato impegnato con la Coppa d'Africa almeno per un mese, ma la società è stata brava nell'individuare immediatamente il sostituto, anche per il futuro: Modena è il posto giusto per Corrado. Gliozzi lo conosco bene, si è allenato con me al Sassuolo, è il meglio che potevamo prendere, sono contento di averli entrambi". E sulla cessione di Bonfanti: "Purtroppo ci sono dei momenti in cui bisogna cambiare, perché si rischia sennò di entrare in una negatività non producente. Qua Nicholas aveva perso un po' gli stimoli, è giusto sia andato a cercarli altrove".