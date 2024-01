Pisa-Reggiana, Aquilani: “Bonfanti calciatore forte. Squadra si è allenata, sta bene”

Alberto Aquilani, tecnico del Pisa, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Reggiana

⚽️

Torna la Serie B dopo la pausa del 6 febbraio. Alla vigilia della sfida contro la Reggiana, Alberto Aquilani ha rilasciato dichiarazioni. Ecco le parole:

INDISPONIBILI - "Abbiamo rivisto Matteo Tramoni in buone condizioni, è in una situazione più avanzata rispetto a quello che credevamo, ora rientra nello step della riatletizzazione e ha bisogno dei suoi tempi: non abbiamo fretta, ma vederlo correre è per noi già importante. Sono poi ancora out Barberis e Beruatto, aspetteremo il loro processo di recupero"

MERCATO -"Bonfanti è un calciatore giovane, forte, credo che prenderlo a titolo definitivo sia stata una grossa opportunità perché ha una prospettiva importante, è un giocatore per il presente e il futuro. Il Pisa guarda a lungo raggio, ed è importante questo. Lui ha caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa, mi auguro abbia la fame di volersi imporre, alle volte è solo questo il dubbio che si può avere su un giovane: ha intanto fatto un allenamento, domani sarà del match, poi faremo delle scelte. Come dico sempre, i giocatori che ho sono i migliori, e lo dico perché lo penso davvero: a gennaio poi non è mai semplice trovare le persone giuste, e se deve entrare qualcuno deve entrare chi è meglio di altri. C'è poi un numero elevato di calciatori, che alle volte può essere un po' problematico".

CAMPO - "La squadra sta bene, si è allenata bene e ha fatto una settimana buona in vista di una partita complicata. Non sarà probabilmente un match del livello dell'andata, è passato molto tempo e siamo due squadre diverse, è difficile dire che sarà la stessa gara: loro hanno qualità, idee, giocatori forti e giocano bene. Ma ora inizia un nuovo percorso, e per noi è una partita importante perché ci teniamo a fare meglio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.