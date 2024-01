Seria A, Brambati: “Non credo Mourinho venga esonerato. La Roma su Dybala…”

MILAN-ROMA E PIOLI-MOURINHO - "Non credo possa essere allontanato prematuramente. Per me arriva fino alla fine. Dovresti pensare anche al sostituto poi. E poi è ancora in corsa per un posto in Champions, è nel gruppone e ha tutte le carte in regola ancora per dire la sua. E poi ha sempre la carta EL che se l'è giocata fino alla fine lo scorso anno. Quest'anno poi hai un Lukaku in più che è tanta roba, ma hai qualche pezzo difensivo in meno. Secondo me nella sfida rischia più il Milan, perché non vedo più quella continuità che c'era nell'anno dello Scudetto. Magari fa 2-3 risultati e poi cominciano a parlare, poi nuovo ko e smette. Meglio non parlare ma lavorare. Basta fare promesse e proclami che poi vengono smentiti dai risultati. Gioca partita dopo partita e poi vedrai dove arrivi".