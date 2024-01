Ternana, Capozucca: “Politica nostra è d’azzardo. Stiamo rischiando in campionato”

CALCIOMERCATO -"Celli è andato a Catania a titolo definitivo: in un primo momento non voleva andare, poi ha espresso il desiderio di andare da Lucarelli. Ha detto poi una cosa che mi è piaciuta molto: "Qui c'è un ragazzo forte e per il quale prendete il minutaggio. Vado a Catania che mi fanno due anni". Corrado è andato al Modena via prestito dall'Inter, non stava attraversando un periodo buono anche moralmente. Dopo Lecco tutti festeggiavano la vittoria e lui era in disparte. Gli ho chiesto come mai, si è sfogato mettendosi a piangere. "Non mi riesce più niente, ho sbagliato a rimanere". Lui va in prestito, abbiamo una recompra da parte dell'Inter che scade a giugno 2024. Spero di vedere a Modena il Corrado dell'anno scorso. Travaglini non ha trovato spazio, è stato un tira e molla, l'ho dato al Taranto perché settimana prossima arriverà un altro ragazzo. Questa politica che sta facendo la Ternana è una politica d'azzardo. Ci sono tanti giovani, qualcuno ha detto che se facciamo la Primavera1 ammazziamo il campionato. Questo mi fa piacere. Falletti? La prima proposta di rinnovo è stata fatta il 14 settembre e non è stata accettata. La seconda, il 21 settembre migliorata non è stata accettata. Falletti mi ha detto che il suo ciclo era finito. Doveva venire lui a dire queste cose, mi ha chiesto se potevo dirle io".