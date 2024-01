Newcastle-Manchester City, Guardiola: “Penso di poter vincere la Premier League”

VITTORIA DELLA PREMIER LEAGUE - "In questo momento sì. Quante partite restano? 18 o 19? Siamo solo cinque punti indietro, è statisticamente possibile. Vogliamo creare un'eredità e una dinastia. Se è realistico? Al momento è lontana la fine del campionato, quindi non lo so. Non abbiamo avuto il tempo di riprenderci mentalmente dalla vittoria del Triplete. Penso che il Mondiale per Club ci abbia dato l'opportunità di trovare la scintilla. Abbiamo già vinto due titoli in questa stagione. In questo momento il Liverpool sta giocando in modo incredibile, è tornato a vivere il suo miglior momento da molti anni".