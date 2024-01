Calciomercato Pisa, vicino l’arrivo di Moro: toscani in vantaggio sugli altri club

Luca Moro, attaccante dello Spezia in prestito dal Sassuolo, è vicino all'approdo al Pisa. I toscani sono in pole sugli altri club

⚽️

Calciomercato sempre in fermento. Squadre vogliose di rinforzarsi e potenziare i proprio roster. Tra queste c'è il Pisa da tempo alla ricerca di un bomber. Sondato Soleri del Palermo, sul quale il Modena sembra in vantaggio, interessa Moro. Resta caldo il futuro dell'ex Catania. Il giovane attaccante, attualmente in prestito allo Spezia dal Sassuolo, potrebbe cambiare maglia nel corso della sessione invernale di mercato, rimanendo comunque nel campionato di Serie B, dopo le tre reti in quindici presenze in questa prima parte di stagione, alle quali sono da aggiungere due gare e un gol in Coppa Italia.

Pisa in pole. Secondo quanto raccolto da TMW, al momento il club più vicino a convincere Sassuolo e giocatore è quello toscano, che avrebbe fatto uno scatto sulla concorrenza. Più indietro Reggiana e Sampdoria, comunque interessate alle prestazioni del centravanti classe 2001, esploso con il Catania nella stagione 2021/22 (furono 21 le reti in 28 giornate, statistiche azzerate per il successivo fallimento degli etnei a campionato in corso). Defilate Catanzaro e Ascoli, che pure si erano mosse.

Le parole di D'Angelo. Chi allena Moro al momento è Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia che ieri in conferenza stampa ha espresso così il suo pensiero: "Leggo che è in partenza, ma io lo terrei volentieri e a mio avviso è un calciatore che può esplodere da un momento all’altro e mi aspetto che lo faccia con la maglia dello Spezia, quindi me lo tengo volentieri, anche se un’altra punta deve comunque arrivare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.