Modena, Bianco: “Vittoria è una priorità, contro il Bari sarà una gara complicata”

Paolo Bianco, tecnico del Modena, ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro il Bari valevole per la 30a giornata

"Noi abbiamo un urgente bisogno di ritornare alla vittoria, in qualsiasi modo. E’ una priorità che altre squadre hanno anche più di noi, ma questa è la serie B, lo sappiamo. Anche se avremo 3 gare in 12 giorni dobbiamo pensare a far bene quella col Bari. Un risultato positivo lunedì ci permetterebbe di andare a Terni con prospettive diverse. Il Bari come noi arriva da un periodo di difficoltà, ma ha qualità ed è ora guidato da un tecnico tra i più esperti e vincenti della categoria. Sarà una partita complicata, però il Modena è dall’inizio della stagione che se la gioca sempre alla pari. In talune occasioni avremmo meritato qualche punto in più, ma io guardo dritto negli occhi il presente: impone di essere tutti positivi e focalizzati esclusivamente sulla voglia di ritornare a vincere”.