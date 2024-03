Spezia, D’Angelo: “Se giochiamo bene possiamo vincere, la squadra si è allenata bene”

Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro l'Ascoli valevole per la 30a giornata

"Kouda sta bene e verrà sicuramente convocato, Reca invece dobbiamo attendere ancora un po’. I nazionali sono rientrati bene, Cipot ha avuto qualche giorni di febbre, mentre gli altri stanno tutti bene. Il resto della squadra si è allenato bene ed è pronto per la partita di lunedì. Sappiamo che ci aspetta una sfida importante, ma poi ce ne aspetteranno altre allo stesso modo importanti; chiaro che la pressione deve esserci sempre, perché è quella che ti spinge a fare le cose per bene e noi dovremo farci trovare pronti lunedì pomeriggio, sotto tutti i punti di vista. Questa forza mentale dovrà accompagnarci in ogni partita che rimane fino alla fine della stagione. Contro l'Ascoli dovremo giocare bene innanzitutto, perché se ci riusciamo a farlo avremo più possibilità di vincere e poi dovremo essere attenti per tutti i 100 minuti, perché ogni azione potrà essere quella decisiva. La squadra si è comunque allenata bene in queste settimane e sono convinto che scenderà in campo con il giusto atteggiamento".