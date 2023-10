La Gazzetta dello Sport: “Per il Palermo l’inizio di un vero tour de force”

"Due giorni di riposo, prima di avvicinarsi allo Spezia", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che focalizza la propria attenzione sulla squadra di Eugenio Corini . Il Palermo tornerà in campo in campionato lunedì 23 ottobre contro lo Spezia di Massimiliano Alvini . La partita - in programma alle ore 20.30 al Renzo Barbera - sarà la prima delle quattro gare che i rosanero giocheranno davanti al proprio pubblico nelle prossime cinque.

Brunori e compagni si ritroveranno a Torretta domani per riprendere la marcia d'avvicinamento al prossimo appuntamento di Serie B. "Per il Palermo sarà l'inizio di un vero tour de force con cinque partite in quattro settimane, in virtù anche del recupero con il Brescia in programma l'8 novembre", si legge. Saranno giorni importanti anche per valutare le condizioni di Di Mariano e Buttaro che potrebbero tornare a disposizione per la sfida di lunedì.