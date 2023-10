Serie B, Giammarioli: “Favorite? Occhio alla Cremonese. Parma, Palermo e Venezia…”

"Ho visto una Nazionale compatta, unita". Lo ha detto Stefano Giammarioli , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall’ex direttore sportivo di Gubbio e Cremonese : dallo scandalo scommesse che vede al momento coinvolti tre calciatori, Nicolò Fagioli , Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali , al campionato di Serie B che ripartirà questo weekend dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Ma non solo...

"Scandalo scommesse. Che idea mi sono fatto? Non bisogna mai parlare prima. Sicuramente dispiace leggere di questi ragazzi coinvolti. Vedremo. Il Napoli fatica? Ha cambiato allenatore. Qualche difficoltà era da mettere in preventivo. C’è ancora tutto il tempo per recuperare terreno. Ho puntato su Mario Rui a Gubbio? Ammetto che ripensandoci mi sono emozionato. Bello, davvero, vedere calciatori cresciuti con te spiccare il volo verso grandi obiettivi. Sono contento anche per Di Francesco, Scamacca e tanti altri ragazzi", le sue parole.